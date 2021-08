Djokovic va por el Grand Slam: comienza el Abierto de Estados Unidos

Todo está listo en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King para que el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, comience su andadura en busca de completar el ciclo de Grand Slam en la misma temporada cuando compita en el Abierto de Estados Unidos.

Mientras que el legendario Rod Laver, de apodo "Rocket" por el poder de su raqueta, también está listo para ver si dentro dos semanas Djokovic se puede convertir en el primer jugador en conseguir el ciclo completo desde 1969 y convertirse en el tercer jugador que lo logra en la historia del deporte del tenis.



Laver siempre ha dicho que las marcas llegan para ser batidas y las suyas no son una excepción, por el contrario siempre le da alegría que otros tenistas las superen. Ningún hombre ha ganado el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en la misma temporada desde que el zurdo Laver lo logró por segunda vez, hace 52 años.



Eso fue hace tanto tiempo que los Beatles estaban a punto de lanzar "Abbey Road", y Estados Unidos todavía se deleitaba con el paseo lunar de Neil Armstrong. Las décadas han pasado y Laver, que también completó un Grand Slam como aficionado en 1962, y Don Budge, que lo hizo en 1938, siguen siendo los únicos hombres que lograron la mayor hazaña del tenis. Eso sorprende a Laver, incluso si, como él dice, "es difícil juntarlos todos". Requiere habilidad en una variedad de superficies hoy en día: el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia se juegan en dos tipos de canchas duras, Roland Garros en arcilla roja y Wimbledon sobre hierba.



También requiere evitar lesiones, analizar a cada oponente durante 28 partidos repartidos en unos ocho meses y afrontar el clima particular de cada día. Laver insiste en que su triunfo se basó siempre en que no pensaba en la hazaña del ciclo completo del Grand Slam, algo en lo que no se parece a Djokovic que no tiene problemas en hablar de esa meta y que, según al legendario tenista australiano, le puede perjudicar más que beneficiar.

Tal y como están las cosas, Djokovic es el primer hombre desde Laver en conseguir los primeros tres trofeos importantes de una temporada. El suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, por ejemplo, ni siquiera lograron llegar a la mitad del camino al ganar el Abierto de Australia y Roland Garros en el mismo año. Djokovic, cabeza de serie número uno, comenzará su camino en el Abierto de Estados Unidos el martes por la noche contra el joven danés Holger Rune, de 18 años, que debuta en un Grand Slam.



El número uno del mundo tendrá que ganar a Rune y luego seis partidos más, lo que él llama "una oportunidad única". La estadounidense Serena Williams, baja este año en el Abierto, estuvo cerca en 2015, ganando los primeros tres torneos grandes del año antes de perder ante la italiana Roberta Vinci en las semifinales del US Open en una de las mayores sorpresas del deporte de la raqueta.



El tranquilo y modesto Laver, que ha vivido en el norte del condado de San Diego durante años, admitió que nunca ha sentido una satisfacción especial por ser el último hombre en ganar el Grand Slam. Siempre ha estado dispuesto a que se le uniera un recién llegado, que ahora podría ser Djokovic. Laver, de 83 años, tenía 31 cuando logró el ciclo completo de Grand Slam; Djokovic, de 34 años, comparte la marca masculina de 20 títulos importantes en su carrera con Federer y Nadal, quienes están lesionados y no juegan en el Abierto de Estados Unidos.



