Serena Williams, emotiva: 'Regresaré como una simple visitante'

Serena Williams, que el martes anunció su inminente retirada de la competición deportiva, se despidió en la noche del miércoles de Toronto con lágrimas tras ser eliminada del Masters de Canadá por la suiza Belinda Bencic.

Williams, que cumplirá 41 años a finales de septiembre y acaba de regresar a la competición tras más de un año de parón, fue derrotada por Bencic en dos sets, 6-2 y 6-4. Bencic, número 12 del mundo, sólo necesitó 77 minutos para eliminar a la tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, 23, y que en el pasado ha ganado tres veces el torneo canadiense.



La jugadora suiza, que ahora se enfrentará a la española Garbiñe Muguruza en la siguiente ronda del torneo canadiense, se anotó ocho puntos directos de saque y ganó el 84 % de su primer servicio. Con el saque como su principal arma, la suiza controló sin problemas a Williams, que en todo el partido sólo contó con una oportunidad para romper el servicio de su contrincante, algo que no pudo conseguir.



Por su parte, Bencic rompió el servicio de Williams en dos ocasiones en el primer set. En el segundo set, Williams se asentó más en la pista y plantó cara a la suiza hasta que en el séptimo juego, Bencic volvió a romper el servicio de la estadounidense.



Nada más terminar el partido, Williams agradeció con lágrimas en los ojos el apoyo del público canadiense y dijo que le hubiera gustado jugar mejor. Williams explicó que no es buena para despedidas, como ya señaló en la misiva publicada el martes en Vogue en la que anunció su retirada del tenis.



"Pero, adiós Toronto", dijo la tenista para añadir a continuación que siempre había disfrutado de la ciudad canadiense "dentro y fuera de la pista". "Regresaré como una simple visitante. Pero por lo demás, ha sido extraordinario. Aquí he tenido algunos partidos realmente increíbles y algunas victorias realmente fantásticas", añadió.