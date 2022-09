¿Ya no se retira? Serena Williams: 'Venus está intentando convencerme'

La estadounidense Serena Williams, que se retiró del tenis tras el último Abierto de Estados Unidos, no excluyó de manera definitiva la posibilidad de que decida regresar y tomó como ejemplo el caso de Tom Brady, leyenda de la NFL, quien regresó a competir pese a anunciar inicialmente su despedida.

Invitada en el programa "Good Morning America" de la cadena estadounidense 'ABC', Serena Williams admitió que su hermana, Venus, está intentando convencerle para que regrese, pese a que esto, de momento, no forme parte de sus intenciones. "Ella (Venus Williams) todavía no lo ha dejado, solo soy yo. Está intentando convencerme, pero yo digo 'no, espera'", afirmó Serena Williams. "Nunca se sabe. Pienso que Tom Brady comenzó una muy buena tendencia", agregó sonriendo.



Brady, de 44 años y uno de los más grandes jugadores de fútbol americano de siempre, anunció su retirada en la pasada temporada tras quedar eliminado de los 'playoffs' con sus Tampa Bay Buccaneers, pero dio marcha atrás apenas un mes y medio después.



Serena Williams, de 40 años y ganadora de 23 'grandes' en su carrera, aseguró antes del Abierto de Estados Unidos que estaba preparada para dejar el tenis, algo que hizo tras quedar eliminada en Nueva York.



En ese torneo, Williams recibió una larga serie de sentidas ovaciones. "No podía pedir más, nunca olvidaré esos momentos, fue fantástico", dijo Williams. De momento, la exjugadora se está dedicando a su familia, a su hija Olympia, y a la gestión de su empresa 'Serena Ventures', que cuenta con un portafolio de más de 60 compañías.