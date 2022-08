No fue en Canadá: deslucido debut de Farah y Cabal en Montreal

Santiago Gonzalez y Andrés Molteni se encargaron de aplastar la ilusión de la dupla colombiana en las primeras pelotas que tocaron en el Masters de Canadá. La incógnita tras el final del partido y su resultado es el estado físico de Robert Farah, quien se qiejó durante el encuentro y con muestras de dolor en su hombro derecho.

El primer set fue reñido hasta el final, los colombianos tenían que servir para igualar a seis y desempatar en el tie break, los dos primeros servicios de Robert los pusieron contra las cuerdas, un 0-30 muy complicado de levantar, Farah los llevó a los 15 pero los rivales respondieron, en el 40 iguales dejaron una pelota en la malla; a pesar del error pudieron llevar con comodidad el juego de los colombianos: 6-7 y con un nivel más alto de pelotas ganadas en el primer y segundo saque.



El segundo parecía ser una fotocopia del primero, el saque de los rivales se consolidó mientras que a los colombianos les costó trabajo, nuavemente el argentino Molteniy el mexicano Santiago repuntaron, en ese preciso momento Farah necesitó de la asistencia médica, el local, nacido en Montreal necesitó la revisión en su hombre derecho, que aparentemente le empezaba a dar molestias.



De ahí en adelante el partido se convirtió en un paseo para el mexicano y el argentino, quebraron, y en un instante ganaban el segundo set 4-1. El cambio de lado no fue suficiente para revertir la situación, Robert no pudo sacar bien y fue cuestión de tiempo para decretar la derrota.



Con este resutado los colombianos viajarán a Cincinnati para continuar su preparación para el US Open en la ciudad de Nueva York.