Fuertes restricciones para los tenistas en el Abierto de Australia

Los tenistas que no estén vacunados contra la covid-19 sufrirán restricciones si desean participar en la próxima edición del Abierto de Australia, avisó este martes el jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews.

El político regional aseguró ante los medios que no habrá excepciones para ninguno de los deportistas, que este año ya tuvieron que guardar un periodo de aislamiento para disputar el torneo, cuya próxima edición está prevista comience el 17 de enero.



"No creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar en Australia y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas, mientras los vacunados no pasarán un periodo de aislamiento", indicó Andrews. Las autoridades de Victoria mantienen bajo cuarentena desde mediados de agosto a los alrededor de 5 millones de habitantes de Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país y donde se disputa el Abierto.



El vigente campeón del torneo y actual número 1 de la clasificación mundial, Novak Djokovic, es uno de los tenistas que han evitado pronunciarse sobre si están vacunados o no. Al ser consultado por los medios sobre Djokovic, Andrews dijo que "al virus no le importa la clasificación o cuantos Grand Slam has ganado. Es irrelevante".



Las autoridades de Victoria pretenden incluir a los deportistas en la lista de trabajadores con vacunación obligatoria. Si bien Andrews no tiene competencia de visados, el jefe del gobierno regional dejo entrever en sus declaraciones que cuenta con el respaldo de Camberra. Durante la pandemia Australia ha cancelado infinidad de eventos deportivos como el Gran Premio de Formula Uno y MotoGP, así como torneos de rugby, golf y las populares carreras de caballos. El país oceánico, que todavía trabaja para alcanzar una alta tasa de vacunación antes de reabrir sus fronteras, ya ha comenzado a permitir la vuelta de espectadores, con aforo limitado, a los estadios deportivos.



EFE