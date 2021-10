Nadal, una incógnita: España no tendrá a su rey en la Copa Davis

El capitán de la selección española, Sergi Bruguera, desveló los cinco tenistas que representarán a España en la Copa Davis, entre los que destacan el joven Carlos Alcaraz y el medallista olímpico Pablo Carreño, que estarán acompañados por Marcel Granollers, Roberto Bautista y Feliciano López.

En un acto que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), Bruguera dio a conocer la lista de los representantes que disputarán la Copa Davis -a la que no acudirá Rafa Nadal- acompañado de José Manuel Franco, presidente del CSD; Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET); Andrea Levy, Concejala de Deportes de la Comunidad de Madrid; Alberto Tomé, Viceconsejero de deporte de la Comunidad de Madrid y Fernando Garrido, representante de MAPFRE.



Pablo Carreño, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganador de una Copa Davis, encabeza una selección que defenderá el título obtenido en 2019 en Madrid, sede que de nuevo acogerá las semifinales y la final del torneo. Del quinteto seleccionado por Bruguera, solo Alcaraz, que es la única novedad con respecto a la lista de la pasada edición, no ha levantado la ensaladera.



Feliciano López es el que más ha conseguido (5), seguido de Granollers (3) y de Bautista y Carreño, que lograron su única Davis en 2019. Franco aprovechó su intervención para alabar la figura del seleccionado Roberto Bautista y su actuación la pasada edición de la Copa Davis, en la que el castellonense perdió a su padre durante el trascurso de la competición: "A Roberto lo considero nuestro héroe, quiero resaltar su entereza durante la pasada Davis y poner en valor la generosidad que tuvo con el equipo en un momento tan duro.



Su contribución fue clave, pero más importante todavía fue que nos dejó una gran lección de compromiso". De la misma manera, Franco confesó que está "convencido" de que las imágenes de 2019 cuando España se proclamó campeona, "pueden repetirse". "Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Este año repetimos como anfitriones y esperamos que el guion también se repita", dijo el mandatario. "Estoy muy orgulloso de los valores que transmiten nuestros tenistas", sentenció el presidente del CSD.



Por su parte, el presidente de la RFET, afirmó que "en España tenemos muy buenos jugadores" y que se siente "muy ilusionado con esta eliminatoria", aunque añadió que "ganar la Davis es muy complicado, nosotros estamos malacostumbrados". Además, Díaz quiso acordarse de Rafa

Nadal, que no formará parte del equipo este año: "Por desgracia, no podremos contar con Rafa, nuestro número uno. Ojalá que pueda estar con nosotros tres o cuatro años más en la élite".



Representantes del gobierno de la Comunidad de Madrid acudieron al evento de presentación del equipo de la Copa Davis. Andrea Levy, concejala de Deportes del ayuntamiento de Madrid, expresó su alegría por la celebración del torneo en la capital: "Para la ciudad de Madrid es un orgullo acoger un evento de estas características, que llevará a la ciudad a todos los rincones del mundo". España está encuadrada en el Grupo A con los combinados de Rusia y Ecuador. Los de Bruguera debutarán un día después de la inauguración, el 26 de noviembre, frente a los suramericanos.



El torneo, que dará comienzo el 25 de noviembre y finalizará el 5 de diciembre, se celebrará en formato multisede y de manera simultánea se jugarán partidos en las ciudades de Innsbruck (Austria), Turín (Italia) y Madrid, aunque la semifinales y la final se disputarán únicamente en Madrid.







EFE