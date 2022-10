Rafael Nadal enfrentará a Casper Ruud en Bogotá: ¿dónde jugarán?

El español Rafael Nadal, número dos del ránking de la ATP, se enfrentará al noruego Casper Ruud, tercero, en una partido de exhibición el próximo primero de diciembre en la Plaza de toros 'La México' de Ciudad de México. La empresa organizadora Tennis Fest MX dio a conocer la sede y la fecha del duelo este martes en sus redes sociales. La fecha que se tiene presupuestada para el compromiso en Colombia es el 26 de noviembre.

"¡Los mejores del mundo harán historia en #TennisFest! No te pierdas a @RafaelNadal (#2) y a @CasperRuud98 (#3) en un partido épico", informó Tennis Fest en sus redes sociales.



El encuentro formará parte de una gira en la que ambos tenistas jugarán exhibiciones en las capitales de los países latinoamericanos Argentina, Colombia y Ecuador y en Belo Horizonte, Brasil.



Nadal, máximo ganador de Grand Slams con 22, le dará una revancha a Ruud, después de derrotarlo en la final del pasado Roland Garros en junio pasado. Aquella final fue su decimocuarto título en el Abierto francés, el Grand Slam que más ha ganado en su carrera. Mientras que Ruud, que aún no gana uno de los cuatro torneos más importantes de la ATP, viene de caer en septiembre pasado en la final del US Open ante el español Carlos Alcaraz, la nueva figura del tenis que ocupa el primer lugar del ránking de la ATP.



Nadal y Ruud copiarán en México lo que hicieron Roger Federer y el alemán Alexander Zverev cuando en 2019 jugaron en La México ante 42.517 aficionados, lo que fue un récord de asistencia mundial para un partido de tenis. En aquel entonces Federer, en su única visita para disputar un encuentro en México, derrotó por 3-6, 6-4 y 6-2 a Zverev. Se espera que para el duelo entre Nadal y Ruud haya una cantidad igual o superior a los 42.517 aficionados.

Rafael Nadal, en Colombia

En sus redes sociales, Rafael Nadal aseguró en compañía de Ruud “- Bueno bien jugado en Nueva York mala suerte en la final ¿Qué es lo próximo para ti? - Quiero una revancha te lo que pasó en París contigo. - Bueno confiamos el año próximo allí en el Roland Garros. - Sí, sí, pero es muy tarde.

- Bueno déjame pensar a ver... ya sé qué es lo que podemos hacer, podemos jugar un partido en Buenos Aires, te doy la revancha y sí me ganas te invito a un asado, o bueno sabes que, te voy a dar cinco partidos de revancha: uno en Buenos Aires, otro en Bogotá, otro en Quito, otro en Belo Horizonte y otro en la Ciudad de México ¿son suficientes? - Bueno, muy bien muchas gracias. - Nos vemos en Latinoamérica en noviembre con Casper, nos hace muchísima ilusión y espero que lo pasen muy bien”.



No se conocen más detalles del encuentro en Bogotá, los fanáticos en redes sociales se preguntan por el costo de las entradas y el lugar en dónde se enfrentarán. A pesar de que no hay un pronunciamiento oficial, el evento estaría a cargo de la empresa productora Fénix Latam, y según el medio Match Tenis, el lugar sería el recientemente inaugurado Coliseo Live.