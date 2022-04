Más de Nadal con responsabilidad social: nuevo centro deportivo

El tenista español Rafa Nadal inauguró en Madrid un nuevo centro de la Fundación que lleva su nombre y celebró el trabajo que esta viene realizando desde que se pusiera en marcha hace más de una década

"Fundación es igual a ilusión para todos nosotros. Llevamos once años desde que empezamos esta aventura y a día de hoy podemos decir que estamos orgullosos de todo el camino que llevamos recorrido. Hoy es un día muy bonito para nosotros porque continuamos con la expansión de centros y lo hacemos en Madrid, que es una ciudad muy especial", dijo.



"Es un paso adelante importante con la misión de llegar cada día a más niños y jóvenes en el desarrollo y la creación de oportunidades a través de la educación y el deporte. Estamos comprometidos. Quiero agradecer su gran trabajo al equipo de la Fundación. Con cada centro nuevo todos aprendemos y perfeccionamos el servicio, eso nos lleva cada vez a mejorar", añadió.



El de Madrid se suma a los ya existentes en Palma de Mallorca y Valencia y atenderá a cincuenta y seis menores gracias, entre otras, a la aportación de Endesa. Su consejero delegado, José Bogas, comentó: "Colaborar con la Fundación Rafa Nadal es una de esas oportunidades en las que sabes que las cosas solo pueden salir bien. Es un orgullo haber podido ayudar a abrir este centro en Madrid para seguir aportando nuestro granito de arena para no dejar a nadie atrás".



"En el centro de Madrid se trata de minimizar el efecto negativo que la pandemia ha ejercido sobre los colectivos vulnerables con sus efectos y con medidas no asistenciales basadas en la inclusión y la igualdad de oportunidades. Además de la atención de menores se ofrecerá apoyo psicológico a las familias y orientación ante situaciones de desempleo y ayuda en la gestión de trámites", agregó. Asimismo hubo representación de la política local en las figuras de la vicealcaldesa Begoña Villacís y del alcalde José Luis Martínez Almeida.





EFE