El drama de los tenistas por no vacunarse contra el Covid

El Gobierno austríaco ha instado al tenista Dominic Thiem, número nueve del mundo,c ya contra la covid-19, después de que el deportista haya manifestado su intención de esperar a que esté disponible un nuevo tipo de vacuna.

"Sólo puedo instar a Dominic Thiem a que se vacune", ha sentenciado el ministro de Sanidad austríaco, Wolfgang Mückstein, en una entrevista con la emisora Puls4, en la que recordó que también los deportistas sufren los efectos de la covid prolongada y que en las unidades de cuidados intensivos hay gente joven. Thiem aseguró recientemente que su intención es esperar a que se apruebe el uso de Novavax, una vacuna aún en desarrollo y que usa una tecnología distinta a las de ARN mensajero o de vector viral que actualmente se usan en la Unión Europea.



"Aún no estoy vacunado. De hecho, quiero esperar a la vacuna Novavax porque me ha dicho mi médico que se supone que es muy buena", señaló el deportista. Con todo, Thiem aclaró que está abierto a usar cualquier otros fármaco si esa vacuna no está lista a tiempo para cumplir la obligatoriedad de estar plenamente inmunizado para poder participar en el Open de Australia el próximo enero.



El vigente campeón del torneo y actual número 1 de la clasificación mundial, Novak Djokovic, ha insistido en el pasado en que vacunarse es una decisión personal y ha evitado pronunciarse sobre si está ya inmunizado. El griego Stefanos Tsitsipas, número tres del ránking ATP, también se mostró el pasado mes de agosto crítico con las vacunas contra la covid. Austria registró este miércoles el número de contagios más alto desde noviembre del año pasado y sólo el 62 % de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna.

Esquema de vacunación, muy lento en el ATP

​El 65 % de los tenistas del circuito ATP ya se ha vacunado, a poco más de dos meses de que comience el Abierto de Australia que exige la vacunación en los protagonistas para evitar cuarentenas de dos semanas.



Según un documento filtrado de la ATP, al que ha tenido acceso 'Tennismajors', el circuito ATP atesora un 65 % de jugadores vacunados, lo que sitúa al tenis por detrás de otras competiciones, como la Premier League, que ya tiene al 68 % de los jugadores con las dos dosis, o los

deportes americanos como la NFL, donde el porcentaje es superior al 90 %.



La ATP incide en la carta en la necesidad de que los tenistas se vacunen puesto que, pese a que desde la organización no contemplan que sea algo obligatorio para jugar, algo a lo que ya se han opuesto tenistas como Novak Djokovic, es decisión de cada país y gobierno las leyes de entrada.



Lo mismo ocurre con las aerolíneas. El Abierto de Australia, que se disputa en Melbourne en enero, supone la prueba de fuego para tenistas como Djokovic o Stefanos Tsitsipas que se han opuesto al uso de la vacuna y que no han querido desvelar si han recibido las dosis o no. Australia, según otro documento filtrado de la WTA, solo eximiría de cuarentena a aquellos tenistas que han recibido las dos dosis, mientras que los que no, tendrán que realizar una cuarentena en un hotel durante dos semanas.





EFE