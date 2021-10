¿Cambios en la clasificación ATP? ¿Federer sale del Top 10?

Novak Djokovic sigue siendo el número 1 de la clasificación ATP, que no presenta cambios en el top-10, aunque el noruego Casper Ruud (10º) se acercó aún más al suizo Roger Federer (9º) luego de su victoria en San Diego.



Casper Ruud superó a Cameron Norrie en San Diego y está a 150 puntos del suizo, Roger Federer, que podría salir del top-10 de la ATP luego del Masters 1000 de Indian Wells, que comienza esta semana y en el que no participará, como tampoco lo harán Novak Djokovic ni Rafael Nadal (6º).

Clasificación ATP el día 4 de octubre:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.633 puntos

2. Daniil Medvedev (RUS) 10.575

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.175

4. Alexander Zverev (GER) 7.603

5. Andrey Rublev (RUS) 6.130

6. Rafael Nadal (ESP) 5.815

7. Matteo Berrettini (ITA) 5.173

8. Dominic Thiem (AUT) 4.495

9. Roger Federer (SUI) 3.765

10. Casper Ruud (NOR) 3.615

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.368

12. Hubert Hurkacz (POL) 3.333

13. Denis Shapovalov (CAN) 3.265

14. Jannik Sinner (ITA) 2.895

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.800

16. Pablo Carreño (ESP) 2.550

17. Christian Garín (CHI) 2.510

18. Gaël Monfils (FRA) 2.418 (+2)

19. Roberto Bautista (ESP) 2.360 (-1)

20. Reilly Opelka (USA) 2.161 (-1) ...

38. Carlos Alcaraz (ESP) 1.499

43. Alejandro Davidovich (ESP) 1.420

44. Federico Delbonis (ARG) 1.420

48. Albert Ramos (ESP) 1.324

59. Pedro Martínez (ESP) 1.054

66. Federico Coria (ARG) 1.010 (-3)

68. Jaume Munar (ESP) 966 (+2)

72. Facundo Bagnis (ARG) 952 (+4)

77. Guido Pella (ARG) 914 (+3)

81. Roberto Carballés (ESP) 877 (+7)

92. Thiago Monteiro (BRA) 834 (-2)

96. Pablo Andújar (ESP) 805 (-4)

99. Pablo Cuevas (URU) 770 (-1) ...