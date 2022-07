¿Jugará el US Open? Djokovic, inscrito en el Abierto de Estados Unidos

La organización del Abierto de Estados Unidos de tenis ha afirmado en un comunicado que el torneo "no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero "respetará" la posición del gobierno "sobre los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados".

Esto en principio puede dejar fuera del cuarto Grand Slam del año al serbio Novak Djokovic, quien tras ganar en Wimbledon mostró su intención de participar en el torneo neoyorkino si dispone de permiso para entrar en el país.



"De acuerdo con el reglamento de Grand Slam de la ITF, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los cuadros principales individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento", añade la organización, quien queda a expensas de la postura del gobierno.



La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) publicó la lista de jugadores para los cuadros individuales, y según dicho reglamento figura por el momento Djokovic, pero aún debe resolverse su situación al no estar vacunado contra la covid-19.