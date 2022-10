Novak Djokovic, por la participación en Australia: título en Astana

El serbio Novak Djokovic derrotó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4 en la final del torneo de tenis de Astana, en la que ofreció una exhibición de juego que anuló cualquier intento de reacción de su rival. Cuarto cabeza de serie el serbio, tercero el griego, ambos dominaron fácilmente sus primeros juegos de saque hasta que, en el octavo, Tsitsipas flaqueó y Djokovic se colocó con un 15-40 que aprovechó de inmediato. El serbio se mantiene a la expectativa por saber si jugará en Melbourne.

Con un plus de confianza, el de Belgrado cerró el set con un juego en blanco. Solo le llevó media hora. Tsitsipas lo intentó con aproximaciones más atrevidas a la red, pero en una de ellas Djokovic le superó con una derecha cruzada que le hizo pensárselo dos veces en las siguientes ocasiones.



Tras el 2-2, Djokovic ofreció al resto su mejor cara, la de los paralelos y los restos implacables, y rompió para 3-2. Al griego le resultó imposible arrebatarle el saque a su rival. Salvó dos puntos de partido, pero al tercero no lo quedó más remedio que inclinar la raqueta, ante un revés paralelo del maestro.



El partido duró 44 minutos. Djokovic cerró en blanco seis de sus juegos de saque. Tsitsipas no tuvo ni un punto de rotura. El serbio sumó así su octava victoria sobre Tsitsipas en diez enfrentamientos. Es su tercer título ATP consecutivo, tras los de Wimbledon y Tel Aviv. El griego ve interrumpida su racha de victorias en 2022 en 53, el jugador que más suma este año.



Con la intención de jugar en Australia, Djokjovic no baja la guardia tras no poder jugarlo este año por no vacunarse contra el Covid. Novak es el máximo ganador en Melbourne, va por su trofeo número 10 de Grand Slam en tierras australes, 21 en total.