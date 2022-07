En su mejor momento: Kyrgios se despide del torneo ATP 250 de Atlanta

El australiano Nick Kyrgios dio una mala noticia a todos sus seguidores, luego de su excelente actuación, llegando a la final de Wimbledon contra Novak Djokovic. El australiano se excusó tras lo sucedido.

El polémico deportista no podrá participar en el torneo ATP-250 de Atlanta, en el que debía retomar la competición después de jugar el torneo británico.



El tenista aseguró este miércoles en Instagram. "Estoy verdaderamente decepcionado por no poder jugar. Ya gané este torneo una vez y probablemente estoy jugando el mejor tenis de mi carrera", lamentó el finalista del Gran Slam londinense.



El australiano agregó: "Todo lo que quería, era daros espectáculo y ver de lo que era capaz. Pero no estoy en condiciones de ofrecer mi mejor rendimiento hoy". Kyrgios iba a arrancar su temporada sobre pista dura esta semana en Estados Unidos, dejó la puerta abierta a continuar en dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

El australiano, actualmente número 47 del mundo, fue remplazado en el torneo por el francés Adrian Mannarino, que se clasificó a los octavos de final después de su victoria contra el alemán Peter Gojowczyk 6-3, 7-6 (9-7). Kyrgios podría regresar a la competición el próximo 13 de agosto en Cincinnati, torneo para el que beneficia de una "wild card".