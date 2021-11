La tenista nipona Naomi Osaka expresó su solidaridad con la china Peng Shuai, quien denunció haber sido agredida sexualmente por un antiguo vice primer ministro de su país a comienzos de mes y de la que no se tienen noticias desde entonces.

"Recientemente me he informado sobre una compañera tenista que ha desaparecido poco después de revelar que había sufrido abusos sexuales", dijo Osaka en un mensaje publicado a través de su perfil oficial en las redes sociales. "La censura nunca está bien en ninguna circunstancia, espero que Peng Shuai y su familia se encuentren sanas y salvas", afirmó la tenista nipona, que ocupa el puesto 13 en el ránking mundial WTA.



"Estoy conmocionada por la situación", añadió la estrella nipona, quien también quiso enviar "amor y luz" a la tenista china y publicó la etiqueta "#whereispengshuai", empleada para denunciar el caso de la deportista en las redes sociales. Osaka se une así a otras voces del mundo del tenis que han llamado la atención sobre el caso de Peng, una de las figuras del deporte más conocidas en China, quien acusó al ex vice primer ministro de su país Zhang Gaoli de abusos sexuales.



Peng formuló su denuncia en su cuenta de la red social Weibo a comienzos de mes, pero el mensaje desapareció unas horas después. La jugadora, de 35 años y número 189 del mundo, afirmó que Zhang, de 75, vicepresidente chino entre 2012 y 2017 y considerado uno de los hombres más influyentes en la política china de la década pasada, la forzó a mantener relaciones.



La WTA, por su parte, también expresó la solidaridad de esta institución con la tenista china y pidió la apertura de una investigación sobre el tema, través de declaraciones de su presidente, Steve Simon. A esta denuncia se sumó el pasado lunes la ATP, organismo que reclamó una "investigación completa, clara y transparente" para que se garantice la seguridad de la tenista.





EFE