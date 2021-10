¡Nos vemos en Turín! Cabal y Farah, con los mejores del mundo

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah competirán en las Nitto ATP Finals, a celebrar este año en el Pala Alpitour de Turín del 14 al 21 de noviembre, por tercera vez en las últimas cuatro temporadas. La dupla, además de fue confirmada para jugar, también en Italia, para jugar la Copa Davis en Colombia.

Luego de un año esperaban más tras competir en los cuatro grandes y los Juegos Olímpicos, los colombianos son la sexta pareja clasificada para el evento que reúne a las ocho mejores duplas, sellando su billete tras vencer a los holandeses Wesley Koolhof y Jean-Julien Rojer en la primera ronda del Erste Bank Open de Viena, derrotando a la dupla hoalndesa por 4-6, 6-3 y 10-8 (Jugarán contra Tsitsipas y López en cuartos).



A pesar de no ganaar los grandes objetivos este año Cabal y Farah han conquistado dos trofeos ATP 500 en 2021 en el Dubai Duty Free Tennis Championships (v. a Mektic/Pavic) y en el Barcelona Open Banc Sabadell (v. a Krawietz/Tecau) en abril. La pareja también pisó la final del Great Ocean Road Open (p. ante Murray/Soares) en febrero y las semifinales de Roland Garros por tercera temporada consecutiva.



Los sudamericanos fueron suplentes bajo la cubierta de The O2 en Londres en 2016 y alcanzaron las semifinales en 2018 (p. ante Herbert/Mahut) y 2019 (p. ante Klaasen/Venus). Este torneo que reúne a los mejores exponentes del mundo parece ser 'agua en un oasis'.



Cabal (35) y Farah (34), unieron fuerzas por primera vez en el circuito ITF Futures en 2004 y firmaron su debut en el circuito en 2011 sobre la hierba de Wimbledon. Han ganado 18 títulos de dobles como pareja en 38 finales disputadas. Su máximo logro llegó en el 2019 cuando ganaron Wimbledon y Estados Unidos, razón por la cual las exigencias de la pareja crecen con el paso del tiempo, la pandemia no les permitido cumplir con actuaciónes que les permitan alzarse con los torfeos, sin embargo los colombianos siguen siendo temidos en el circuito profesional.