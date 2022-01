¡En vivo! Australia analizará el veto de entrada a Novak Djokovic 

Los abogados de Novak Djokovic presentaron una impugnacion contra la decision de Australia de deportarlo despues de que autoridades federales anularan una exencion estatal de vacunacion para la estrella del tenis que provoco un alboroto nacional.

El jugador, que participara en el Abierto de Australia este mes, no ofrecio pruebas suficientes para ingresar al pais en virtud de las actuales normativas contra la pandemia, indico el jueves la autoridad fronteriza de Australia. Si bien se le habia otorgado previamente una exencion medica para ingresar al estado de Victoria, el Gobierno federal la revoco luego de que funcionarios interrogaron al deportista durante horas en el aeropuerto de Melbourne.

Lo último

La familia de Novak Djokovic aseguró hoy que el tenista no ha violado ninguna ley ni norma de Australia en su intento de entrar en ese país y jugar el Grand Slam, y que la situación que encara es "el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia". El padre del tenista, Srdjan Djokovic, describió a su hijo como "un ídolo, la luz al fondo de un túnel que no apagará la oligarquía política" occidental que "se cree que el mundo es suyo".



Comparó al tenista con "Jesucristo, a quien crucificaron", y dijo que algunos intentan ahora "crucificar, humillar y echar de rodillas" a su hijo. "Es una lucha política que no tiene nada que ver con el deporte", insistió el padre en una rueda de prensa en Belgrado, tildando al primer ministro australiano, Scott Morrison, de "descarado" que ataca al "orgullo" del mundo libre. El hermano del deportista, Djordje Djokovic, señaló que Novak no desea regresar hasta la decisión, previsiblemente el lunes, de un tribunal australiano sobre su visado, que las autoridades de Australia le revocaron anoche.



"No quiere porque quiere justicia y es tratado como un criminal y no como deportista que no ha cometido ninguna infracción legal", dijo Djordje

Djokovic, quien insistió en que su hermano ha sido privado de todas sus pertenencias mientras espera la decisión. Indica que su eventual retorno sin el fallo supondría la prohibición de entrada en Australia por tres años, algo que el tenista no desea. Explicó que Djokovic, a quien consideró como "el mejor deportista de todos los tiempos", junto con los organizadores del Abierto de Australia y la federación tenista de ese país, cumplió todos los protocolos necesarios para su participación en el torneo, del 17 al 30 de enero.



Aseguró que los demás tenistas que al igual que Djokovic recibieron la exención médica de la vacunación para poder participar entraron en Australia con los mismos documentos y que sólo le fue negada la entrada al número uno del mundo. Denunció que Djokovic ha sido privado de sus maletas, portamonedas y todas las pertenencias excepto del teléfono móvil, al que tampoco pudo acceder durante varias horas en "la detención en el aeropuerto" ayer cuando no pudo comunicarse ni con su familia. Djordje Djokovic aseguró que el jugador "no puede ni cambiarse la ropa" en ese hotel de solicitantes de asilo en Melbourne donde lo instalaron las autoridades australianas, que calificó de "sucio", y dijo que las pertenencias le serán devueltas sólo a su regreso a Europa.



El tenista recurrió la revocación del visado y un tribunal australiano analizará el lunes el recurso. "Novak es una personalidad fuerte y emotiva, y lucha no sólo por sí mismo sino por todos en este mundo que defienden sus convicciones éticas y morales", dijo el portavoz familiar en referencia a la oposición del deportista a la vacuna contra la covid. Poco después de la rueda de prensa de la familia, decenas de personas se concentraron en el centro de Belgrado, frente al edificio del Parlamento serbio, en apoyo a Djokovic. "Gracias porque mostráis el amor a Nole", dijo Srdjan

Djokovic a los manifestantes, utilizando el apodo con el que se conoce en Serbia al tenista. Los concentrados, entre los que había gente de todas las edades, gritaban "Nole, Nole", "Nole, te queremos" y "Nole, serbio, Serbia está contigo".

Djokovic permanece en suelo australiano

Un tribunal australiano analizará el lunes el recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic tras la revocación de su visado para entrar en el país con una exención medica que le permitía participar en el Abierto de Australia, informó la cadena pública ABC.



Tras una vista preliminar rápida, el juez Anthony Kelly, de un tribunal de Melbourne, ordenó a ambas partes entregar durante el fin de semana sus argumentos y que serán analizados el lunes a partir de las 10 de la mañana, recoge la ABC. Djokovic no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y permanecerá, de momento, alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio.