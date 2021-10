Tenis en Bogotá: programación para este martes 19 de octubre

Con la alegría de los hinchas en las tribunas del Carmel Club se vivió una gran fiesta este lunes, primer día oficial del DIRECTV Open Bogotá. El tenis en la capital de la república dejó un gran saldo para los atletas colombianos, quienes hicieron respetar la casa para ilusionarse con el título.



La victoria qué más generó eco y ruido entre los aficionados fue el de Daniel Galán, primera raqueta de Colombia y el máximo favorito para ganar el DIRECTV Open Bogotá. El jugador de 25 años se impuso por 4-6, 6-3, 6-4 al francés Mathieu Perchicot.



El partido comenzó con mucha dificultad para Galán, quien no encontraba su mejor golpe, pero gracias a su poderoso juego ofensivo, la gran derecha que tiene y el tremendo saque, pudo darle vuelta al resultado y clasificar a la segunda ronda. El otro colombiano que se llevó un certero triunfo para clasificar a los octavos de final del DIRECTV Open Bogotá fue el antioqueño Alejandro González, quien derrotó con contundencia por 6-2, 7- 6(5) al checo Vit Kopriva.



En el cuadro principal habrá otro colombiano, se trata de Nicolás Barrientos, quien este lunes venció por 6-3, 6-3 al también colombiano Alejandro Hoyos y de esta manera lograr un nuevo éxito para el tenis nacional.

Programación para este martes 19 de octubre



A las 10 a. m.

• Alejandro Gómez (COL) vs. Jaroslav Pospisil (CZE)

• Orlando Luz (BRA) vs. Gerald Melzer (AUT)

• Alexis Gautier (FRA) vs. Matheus Pucinelli de Almeida (BRA)



No antes de las 12 m.

• Nicolás Mejía (COL) vs. Cristian Rodríguez (COL)

• Facundo Mena (ARG) vs. Luca Castelnuovo (SUI)

• Goncalo Oliveira (POR) vs. Pdja Krstin (SRB)



No antes de las 2 p. m.

• Nicolás Barrientos (COL) vs. Juan Sebastián Gómez (COL)

• Nicolás Jarry (CHI) vs. Enzo Coucaud (FRA)

• Orio Roca Batalla (ESP) vs. Ulises Blanch (USA)



No antes de las 4 p. m.

• Alexis Galarneau (CAN) vs. Enrique Peña (COL)

• Dalibor Svrcina (CZE) vs. Daniel Altmaier (ALE)

• Kopriva-Merino vs. Hoyos-Gómez



Información de Oficina de prensa del Directv Open.