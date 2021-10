Tenis en Bogotá: programación para este lunes 18 de octubre

Con unos partidazos el Directv Open Bogotá arranca este lunes el cuadro principal del torneo, que se disputará en el Carmel Club durante toda esta semana. Colombia saldrá con sus mejores exponentes, comandados por la mejor raqueta del país, Daniel Galán, Nicolás Mejía, Cristian

Rodríguez, Alejandro González y Enrique Peña, a poner la casa en su sitio y dejar el título para sus aficionados.

El chileno Nicolás Jarry, quien llegó a ser el número 28 del mundo y que este año ganó el Challenger de Salinas, espera rival procedente de la clasificación. Podría darse un en cuartos de final un partidazo, tipo Copa Davis, entre Galán y Jarry.



Por la parte de abajo del cuadro, el segundo favorito al título, el alemán Daniel Altmaier (114º), se medirá contra el checo Dalibor Svrcina (318º), en un partido de altura, fortaleza y juego directo contra movilidad y variantes.

¡Programación! Estos son los partidazos que habrá este lunes en el #DirectvOpenBogotá. Para alquilar balcón. pic.twitter.com/UzW0gpGvzQ — DIRECTV Open Bogotá (@DirectvOpen) October 18, 2021

El juvenil colombiano Enrique Peña, quien recibió una invitación por parte del DIRECTV Open Bogotá, tendrá su primera experiencia en un torneo profesional enfrentando al canadiense Alexis Galarneau (363º).

Resultados de este domingo en la qualy



Alejandro Hoyos (COL) 7-5, 6-4 a Joao Lucas Reis Da Silva (BRA)

Cayetano March (ECU) 6-4, 7-5 a Mateo Gómez (COL)

Jaroslav Pospisil (CZE) 6-4, 6-7(4), 6-2 a Jean Thirouin (FRA)

Enzo Coucaud (FRA) 6-2, 6-3 a Luis Patiño (MEX)

Bart Stevens (HOL) 1-6, 6-3, 6-3 a Alexandar Lazarov (BUL)

Luca Castelnuovo (SUI) 6-4, 6-2 a Juan Hernández (MEX)

Evan King (USA) 6-3, 6-2 a Michel Vernier (CHI)

Nicolás Barrientos (COL) 7-5, 6-2 a Johan Rodríguez (COL)

Programación para este lunes



10 de la mañana

Alejandro Hoyos (COL) vs. Nicolás Barrientos

Enzo Coucaud (FRA) vs. Cayetano March (ECU)

Bart Stevens (HOL) vs. Jaroslav Pospisil (CZE)



No antes de las 12 m.

Daniel Galán (COL) vs. Matthieu Perchicot (FRA)

Jesper De Jong (HOL) vs. Martin Tiffon (ESP)

Evan King (USA) vs. Luca Castelnuovo (SUI)



No antes de las 2 p. m.

Alejandro González (COL) vs. Vit Kopriva (CZE)

Lucas Catarina (MON) vs. Malek Jaziri (TUN)

Matías Zukas (ARG) vs. Roberto Quiroz (ECU)



Las personas interesadas en ver el DIRECTV Open Bogotá de manera presencial, ya pueden adquirir las entradas de manera virtual en www.eticket.co. Allí podrá escoger el o los días en los que pretende asistir y el número de entradas. Cabe recordar que las puertas del Carmel Club están abiertas al público desde este domingo 17 de octubre y lo estarán hasta el próximo domingo 24, cuando se dispute la final del DIRECTV Open Bogotá.