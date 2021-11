Emma Raducanu, ganadora del US Open, encontró nuevo entrenador 

Emma Raducanu ha contratado al alemán Torben Beltz, expreparador de Angelique Kerber, como nuevo entrenador tras la ruptura con Andrew Richardson, el técnico con el que ganó el US Open.

La tenista británica anunció su nueva incorporación después de perder en la segunda ronda del torneo de Linz, en Austria, lo que supone el final de la temporada para ella. Beltz, de 44 años, comenzará a trabajar con Raducanu a finales de este mes, cuando la campeona del US Open empiece con los entrenamientos de pretemporada.



El entrenador alemán dirigió a Kerber en su momento de mayor esplendor, cuando ganó el Abierto de Australia y el US Open en 2016 y han trabajado juntos también esta temporada, pero la alemana anunció esta semana que no continuarían en 2022.



"Es un gran privilegio poder trabajar con un entrenador de tanta experiencia. Estoy muy emocionada de empezar la pretemporada y de ver cómo va el próximo año", dijo la jugadora de 18 años. "Ha trabajado con Kerber, que es una gran jugadora y ha ganado tres Grand Slam. Creo que esa experiencia será de mucha ayuda a alguien con tan poca experiencia como yo. Va a poder guiarme, lo que me da mucha confianza", añadió Raducanu.





EFE