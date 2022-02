¡Regresa a las canchas! Juan Martín del Potro estará en Río de Janeiro

El argentino Juan Martín del Potro, exnúmero 3 del mundo, confirmó su participación en el Abierto de Tenis de Río de Janeiro de 2022, único ATP 500 de Sudamérica, principal torneo de la región y que se disputará a partir del 7 de febrero, informaron este lunes sus organizadores.

Recuperado de su rodilla, ésta será la primera vez que Del Potro juegue el Open de Río, en el que también participarán el italiano Matteo Berrettini, que es séptimo en el ránking de la ATP, el noruego Casper Ruud (8), el argentino Diego Schwartzman (13), el austríaco Dominic Thiem (16) y el chileno Cristian Garín (19).



"Será muy especial volver al circuito de Buenos Aires y jugar también en Río. Trabajé duro y me esforcé al máximo para estar con ustedes en las próximas semanas. Río de Janeiro tiene un lugar especial en mi corazón y estoy ansioso por volver al circuito y jugar el Abierto de Río por primera vez", dijo Del Potro, citado en un comunicado.



En total seis tenistas españoles, cinco argentinos y un chileno disputarán el torneo, que incluye a once de las 40 mejores raquetas del mundo en la actualidad y que se realizará entre el 12 y el 20 de febrero en las canchas de tierra batida del Jockey Club de Río de Janeiro. En el circuito ATP, el tenista argentino disputó solo dos torneos en Brasil: el Abierto de Brasil en Costa do Sauípe en 2006 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, donde superó en el camino al serbio Novak Djokovic y al español Rafael Nadal. Campeón del Abierto de Tenis de Estados Unidos en 2009, Del Potro suma 22 títulos y ocupó el tercer lugar en el ránking de la ATP en 2018.



En diciembre el tenista había anunciado su intención de jugar el "Open de Río" y ya estaba entrenando en canchas de tierra batida para lograr su objetivo. Tras recuperarse satisfactoriamente de una nueva cirugía de rodilla derecha -la cuarta- luego de sufrir una lesión en 2018 que lo mantuvo aislado de las canchas desde el ATP 500 de Queens, en 2019, el argentino podrá participar por primera vez en el torneo de Río, luego de disputar el ATP 250 de Argentina.







EFE