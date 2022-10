Daniel Galán mantiene su escalafón su salida en falso en Italia

Daniel Galán, tenista colombiano, mantuvo su casilla en el escalafón del ATP. El santandereano ocupa el puesto 71, luego de que hace dos semanas fuera 69. El bumangués no pudo sacarle brillo a su condición de favorito y sufrió este lunes contra el español Roberto Carballés.

Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal siguen en lo más alto de la clasificación mundial de la ATP, como números 1 y 2, respectivamente, en una semana en la que el griego Stefanos Tsitsipas asciende a la quinta plaza. Pese a perder en primera ronda en Astaná, Alcaraz mantiene el puesto, lo mismo que Nadal que no ha jugado esta semana, mientras que el noruego Casper Ruud, que también cayó en primera ronda en Tokio, sigue en el tercer peldaño del podio.



El español de 29 años arrolló en dos sets, con un contundente 6-2 y 6-1, al colombiano Daniel Galán en la primera ronda del ATP 250 de Florencia (Italia, norte) y se cita en octavos de final con el italiano Matteo Berrettini, segundo cabeza de serie del torneo. Inicio arrollador del tenista canario en las pistas cubiertas de cemento de Florencia.



El número 80 del ránking no tuvo piedad de su rival colombiano, número 71 del mundo, al que apeó de la competición en poco más de una hora de partido. En el primer envite Carballés ya mostró su superioridad y encarriló el set con un 4-0 a favor, tras quebrar los dos primeros servicios de un Galán al que le costó entrar en la contienda y que finalmente cedió por 6-2.



El español no concedió nada en la segunda manga y, continuando con la dinámica positiva del primer duelo, rompió tres servicios de Galán y mantuvo intacto el propio, sellando la victoria con un 6-1. Sin conceder un solo juego de servicio, Carballés accede a la segunda ronda del ATP 250 de Florencia, en la que se medirá a Berrettini (n.16), máxima figura del torneo por detrás del canadiense Félix Auger-Aliassime, número 13 del mundo. En dobles, Galán hará pareja con el español que lo elimnó y enfrentará a su compatriota Nicolás Barrientos en duelo este martes por los octavos de final.