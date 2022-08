¡Pletórico! Daniel Galán hace historia en el US Open

Las tribunas no paraban de cantar el: "Oe, oe, oe, Dani, Dani". Los rostros de ambos jugadores demostraban rasgos de cansancio, era normal para los cuatro sets que que llevaban disputando durante casi cuatro horas. Su servicio necesitó de tres oportunidades en el quinto. Bucaramanga y Colombia entera se permiten soñar en el Abierto de Estados Unidos 2022. Mauricio Hadad era el último colombiano en alcanzar la tercera ronda, en el año 1995.

Daniel Galán se lleva una tremenda batalla para estar en la tercera ronda del US Open: victoria 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 ante 🇦🇺 Jordan Thompson#USOpen pic.twitter.com/N5ti8kqBQi — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 31, 2022

La juez de silla lo dijo: "Tiempo. Daniel Galán al servicio". Comenzaba el definitivo y último set. El cucuteño dudo durante dos puntos, los demás servicios fueron impecables. Estar arriba y tan rápido en el marcador trataban de mantener el ímpetu con el que terminó la anterior manga. Thompson fue al servicio, Ser agresivo le había permitido aprovechar sus primeros servicios, pero sus aproximaciones a la malla fueron bien contrarrestadas: 30 iguales. Jordan y Daniel pelotearon, el juego duró mucho más: 1 empataban en el quinto.



La efectividad con su servicio ha sido un pilar cada vez que tiene buenos resultados, esta no era su excepción, 8 de 10, Daniel estaba consolidando su juego. Era el momento de servir para el australiano, el largo peloteo puso a celebrar al público en la grada: 0-15. El nacido en Sidney parecía estar nervioso, doble falta: 0-30. Terminó pasando un susto, recobró la memoria que tuvo durante el segundo y tercer set, recompuso con su juego desde el fondo e igualó las acciones: 2-2.



Daniel, en su ley. Servicio y punto. Jordan, como cuando fue 43 del mundo, servicio y punto. El quinto set se mantenía igualado: 3-3. Durante el saque del bumangués, el oceánico tuvo un par de devoluciones que alegraron a los hinchas de Galán: 4-3 y descanso. La tensión se sentía en el ambiente, la tribuna se entusiasmaba con los puntos para Galán: 15-40, doble posibilidad de quiebre.



Necesitó de solo una oportunidad, Colombia estaba con la posibilidad de Daniel en el servicio: 5-3 en el quinto. Estuvo nervioso, desperdició dos oportunidades del partido antes del 40 iguales; sin embargo el colombiano calmó los ánimos y tras una ventaja se abrió su tercera oportunidad de llegar a tercera ronda del US Open: 6-3, 2-6, 3-6, 6.4 y 6-3. El colombiano se ilusiona en el US Open.