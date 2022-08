Apasionante juego en Washington: Raducanu somete a Camila Osorio

Emma Raducanu, actual ganadora del US Open 2021 fue una drua rival para la colombiana María Camila Osorio. En un demandante y exigente partido la británica y la suramericana dejaron todo en la cancha de Washington.

La británico comenzó sacando, en cuanto a su intención siempre se le vio decidida a proponer un juego desde el fondo de la cancha y a la derecha de María Camila, sorprendiendo con pases cerca a la malla. La cucuteña no comenzó bien, los nervios no le permitieron sumar desde el inicio, una doble falta y dos pelotas afuera le dieron la primera ventaja a la número 10 del mundo. Con el servicio a su favor, rápida y cómodamente ganaba 3-0.



Osorio se soltó un poco más en el partido y ganó su primer juego de saque, obligó a la británica a equivocarse y mandar largas sus pelotas, la movilidad fue muy importante para la suramericana. Emma necesitó de su servicio para salir de problemas, pues el juego se fue haciendo un poco más parejo, la británica alcanzó el 4-1 a su favor, pero María Camila descontó para el 4-2.



La cucuteña no había dicho todo en el primer set, necesitó 4 oportunidades para romper el saque de la ganadora del US Open, tras un rally de buenos puntos desde el fondo de la cancha Osorio se puso 4-3. Luego de 50 minutos jugando se emparejaron las acciones, la top 10 titubeó y colombiana igualó el marcador 4-4.



Las dobles faltas fueron el talón de aquiles de la cucuteña, desaprovechó dos oportunidades para ganar el set, desafortunadamente para sus intereses se vio otra vez abajo en el marcador, 6-5 abajo. Osorio ganó su saque y envió la manga a tiebreak. Los errores, los fallos, y las dobles faltas, hicieron que el desempate fuera bastante parejo, la británica tardó una hora y venitidós minutos en llevarse el set.



Luego de más de una hora de juego, las jugadoras bajaron un poco el nivel, ambas se quebraron en el comienzo de la segunda manga, Raducanu aprovechó y nuevamente logró irse 3-1 arriba. La colombiana parecía tener problemas físicos, solicitó asistencia médica y rápidamente le colaboraron encintando el dedo gordo del pie derecho, aparentemente una molestia para la cucuteña. La constante del primer set parecía repetirse, Osorio recuperó los break abajo e igualo 4-4 la segunda manga.



El segundo set fue mucho más irregular, Raducanu volvió a quebrar y Osorio también, la colombiana, bajo el servicio de su rival, otra vez tenía la oportunidad de llevarse el set: 6-5. Momento en el que la británica también pidió asistencia médica, fue un partido muy demandante desde lo físico, Emma fue revisada en su mano derecha, aparentemente por calambres. El juego se reaundó y Emma obligó al tie break. El partido finalmente fue para la vencedora del US Open 2021, ganó el encuentro 7-6 y 7-6. La británica de 19 años enfrentará en cuartos de final a la rusa Liudmila Samsónova de 23 años.