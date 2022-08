Comienza la temporada sobre cancha dura: Osorio debuta en Washington

La nortesantandereana Osorio tiene un gran reto por delante, este martes debutará contra la estadounidense Sofia Kenin. Jugarán por los 32avos de final en el Torneo de Washington, previo al US Open, último Grand Slam de la temporada.

Camila Osorio logró en el año 2019 un espectacular 6-1 y 6-0 contra Alexandra Yepifanova en la final del Abierto de Estados Unidos Junior en el año 2019. Con ese triunfo comenzó la ilusión de la cucuteña en el circuito profesional de la WTA. Este 2022 ha padecido varios momentos que no le permiten desplegar todo su juego.



La joven de 20 años tiene un gran reto en este cierre de temporada, cabe resaltar que dio un timonazo al cambiar a su entrenador Ricardo Sánchez, con el que trabajó durante dos años. Osorio prepara toda la gira norteamericana, también disputaría los WTA de Canadá y Cincinnati.



La colombiana María Camila Osorio sigue sin levantar la cabeza en la temporada 2022. Parecía despertar al llegar a la final en Monterrey, donde cayó contra Leyla Fernández. El Open de Bogotá, Roma, Roland Garros, Nottingham, Birmingham y Wimbledon terminaron siendouna decepción, no por no alcanzar las siguientes rondas sino por su nivel de juego.



Este martes tiene la posibilidad de darle vuelta a la moneda, enfrentando en 32avos de final a Sofia Kenin desde las 3:00 p. m. (Horario Colombia, sujeto a cambios). Transmisión de Star +.