¡Se baja figura! Dura ausencia para el Abierto de Estados Unidos

El alemán Alexander Zverev, número 2 del ránking mundial, anunció este lunes su renuncia al Abierto de Estados Unidos, que comenzará el próximo 29 de agosto en Nueva York.

Zverev renunció a participar en el torneo de Flushing Meadows al no estar todavía completamente recuperado de la grave lesión de tobillo que padeció el pasado 23 de mayo en Roland Garros.



El alemán sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho en las semifinales disputadas contra el español Rafa Nadal y fue operado el pasado 7 de junio. Figuraba en la lista previa de inscritos en el Abierto de Estados Unidos, pero este lunes, a cuatro días del sorteo del cuadro, se vio obligado a renunciar.



Tras su baja, el estadounidense Stefan Kozlov accedió al cuadro principal, informó el Abierto de Estados Unidos. Zverev fue campeón de cinco Masters 1.000 en su carrera, además de ganar el oro olímpico en Tokio 2020 y las Finales ATP de 2021 y 2018. En la lista de inscritos todavía figura el serbio Novak Djokovic pese a que, en este momento, las regulaciones de Estados Unidos impidan el acceso a los no ciudadanos que no esté vacunados contra el coronavirus.



El serbio no pudo disputar este mismo año el Abierto de Australia por su negativa a vacunarse y no ha participado en lo que va de la gira americana, con torneos en Washington, Montreal y Cincinnati. El Abierto de Estados Unidos informó de que no requiere a los jugadores presentar certificados de vacunación, pero destacó que respetará las decisiones del Gobierno. El Abierto de Estados Unidos se disputa del 29 de agosto al 11 de septiembre, con el ruso Daniil Medvedev, vigente campeón, como número 1 del mundo.