¡Pilas! Estos teléfonos dejarán de tener WhatsApp en 2023

WhatsApp se ha convertido en una plataforma indispensable a la hora de comunicarnos con nuestros familiares, amigos e incluso sirve para el trabajo. El servicio cuenta con soporte en varios celulares antiguos, pero este se acabará en algunos para 2023.



La aplicación sigue lanzando novedades y servicios y es por ello que para mejorar la funcionalidad deben ofrecer un sistema más potente por lo que en varios sistemas operativos antiguos podría ofrecer fallos. Esta sería la razón por la que varios teléfonos dejarán de contar con el servicio de mensajería.

¿Qué teléfonos dejarán de usar WhatsApp en 2023?



Serán un total de 20 celulares los cuales perderán el soporte para seguir utilizando WhatsApp de forma normal a partir del 1 de enero de 2023 y dentro del listado hay algunos modelos destacables.



Principalmente, perderán el soporte los IPhone 6S y el IPhone 6S Plus, además del IPhone SE mientras que en Samsung el más destacable será el Samsung Galaxy Core, equipo que fue un superventas en su momento y que tiene más de un usuario.



Listado completo de los teléfonos:



iPhone 6S



iPhone SE



iPhone 6S Plus



Samsung Galaxy Core



Samsung Galaxy Trend Lite



Samsung Galaxy Ace 2



Samsung Galaxy S3 mini



Samsung Galaxy Trend II



Samsung Galaxy X cover 2



LG Optimus L3 II Dual



LG Optimus L5 II



LG Optimus F5



LG Optimus L3 II



LG Optimus L7II



LG Optimus L5 Dual



LG Optimus L7 Dual



LG Optimus F3



LG Optimus F3Q



LG Optimus L2 II



LG Optimus L4 II



LG Optimus F6 LG Enact



LG Lucid 2



LG Optimus F7



Huawei Ascend Mate



Huawei Ascend G740



Huawei Ascend D2



Lenovo A820



ZTE V956 UMI X2



ZTE Grand S Flex



ZTE Grand Memo



Faea F1THL W8



Wiko Cink Five



Winko Darknight



Archos 53 Platinum