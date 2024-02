Taylor Swift rompe histórico récord en los Premios Grammy 2024

La edición 66 de la entrega anual de los Premios Grammy se realizó en el Crypto Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, dejando a la reconocida artista, Taylor Swift como una de las más ganadoras de la noche.



Además de obtener el gramófono como Mejor Álbum Vocal Pop con su producción Midnights, Taylor obtuvo uno de los reconocimientos más importantes en la ceremonia al llevarse el premio a Mejor Álbum del año.

Con este nuevo premio, la nacida en Pensilvania, sumó 14 galardones, convirtiéndose también en la primera cantante en conseguir cuatro premios al Mejor Álbum del año, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, quienes tenían tres premios Grammy de esta categoría.



Sus álbumes titulares Fearless, 1989 y Floklore, fueron los también galardonados en las ediciones del 2010, 2016 y 2021, respectivamente.



“Me siento así de feliz cuando escribo una canción, o logro un estribillo, o ensayo con mis bailarines, o me voy a Tokio a cantar. Solo quiero seguir haciendo esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Me explota la cabeza”, afirmó la norteamericana, quien también agradeció al productor Jack Antonoff a quien considera su mejor amigo.