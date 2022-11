Taylor Swift está de regreso: anunció su nueva gira de conciertos

Después de cuatro años sin pisar un escenario, la cantante americana Taylor Swift está de regreso para afrontar una nueva gira la cual se denominará ‘The Eras Tour’.



Esta gira de conciertos se realizará el próximo año por ahora en Estados Unidos en donde la artista entonará sus canciones del exitoso álbum ‘Midnights’ el cual sacó durante este 2022.



“Es un viaje a través de todas las eras musicales de mi carrera. Tengo algunos actos de apertura brillantes conmigo. Y realmente estoy muy emocionada de poder verlos a los ojos y decirles ‘Gracias por todo’. Gracias por esta semana increíble con Midnights y todo lo que han hecho por mí”, comentó Swift durante el anuncio.



El Tour comenzará el 18 de marzo de 2023 en Arizona más precisamente en el State Farm Stadium ubicado en Glendale mientras que su última presentación en el país norteamericano será el 5 de agosto en el SOFI Stadium de Los Ángeles.



Previo a su actuación, Taylor Swift tendrá a varios teloneros en los que destacan: Paramore, GAYLE, beabadoobee, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers, girl in red, OWENN, MUNA y HAIM.



Cabe señalar que Estados no será el único sitio donde Swift hará su gira ya que se rumora que podría venir a varios países de Latinoamérica y también a otras partes del mundo.



Así será la gira de Taylor Swift por Estados Unidos:



18 de marzo: Glendale, AZ - STATE FARM STADIUM

25 de marzo: Las Vegas, NV - ALLEGIANT STADIUM

1 de abril: Arlington, TX - AT&T STADIUM

2 de abril: Arlington, TX - AT&T STADIUM

15 de abril: Tampa, FL - RAYMOND JAMES STADIUM

22 de abril: Houston, TX - NRG STADIUM

28 de abril: Atlanta, GA - MERCEDES-BENZ STADIUM

29 de abril: Atlanta, GA - MERCEDES-BENZ STADIUM

6 de mayo: Nashville, TN - NISSAN STADIUM

12 de mayo: Philadelphia, PA - LINCOLN FINANCIAL FIELD

13 de mayo: Philadelphia, PA - LINCOLN FINANCIAL FIELD

19 de mayo: Foxborough, MA - GILLETTE STADIUM

20 de mayo: Foxborough, MA - GILLETTE STADIUM

26 de mayo: East Rutherford, NJ - METLIFE STADIUM

27 de mayo: East Rutherford, NJ - METLIFE STADIUM

2 de junio: Chicago, IL - SOLDIER FIELD

3 de junio: Chicago, IL - SOLDIER FIELD

10 de junio: Detroit, MI - FORD FIELD

17 de junio: Pittsburgh, PA - ACRISURE STADIUM

24 de junio: Minneapolis, MN - U.S. BANK STADIUM

1 de julio: Cincinnati, OH - PAYCOR STADIUM

8 de julio: Kansas City, MO - GEHA FIELD AT ARROWHEAD STADIUM

15 de julio: Denver, CO - EMPOWER FIELD AT MILE HIGH

22 de julio: Seattle, WA - LUMEN FIELD

29 de julio: Santa Clara, CA - LEVI’S® STADIUM

4 agosto: Los Angeles, CA - SOFI STADIUM

5 agosto: Los Angeles, CA - SOFI STADIUM