Precios del teleférico y funicular en Monserrate durante Semana Santa

Por excelencia, uno de los principales destinos que tienen los feligreses durante la Semana Santa, es el cerro de Monserrate, que para este 2024, se alista para recibir a cerca de 200.000 personas durante la conmemoración de la pasión y resurrección de Jesucristo.



Durante los días santos, se espera la masiva asistencia de feligreses que tienen como objetivo ascender los 1.605 escalones con los que cuenta el sendero peatonal.



Sin embargo, el cerro de Monserrate ofrece dos alternativas para que los usuarios que quieran llegar a lo más alto de la montaña, puedan hacerlo sin necesidad de caminar los 2.350 metros de extensión que tiene el sendero.

El teleférico y el funicular son las dos opciones de acceso para quienes no puedan o no deseen realizar el recorrido a pie. Estas cuentan con acceso a personas en silla de ruedas y ofrecen una vista panorámica de la ciudad, mientras se asciende a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.



De acuerdo a la información que está en la página web del cerro, los horarios del teleférico son los siguientes:



Lunes a viernes entre las 5:30 a.m. hasta las 11:45 a.m.



Sábado:

Desde las 5:30 a.m. a 4:00 p.m.



Domingos:

De 5:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., y el cierre de taquilla se da a las 5:00 p.m.



Festivos:

6:30 a.m. a 6:00 p.m., y el cierre de taquilla se da a las 5:00 p.m.



Por el lado del funicular, estos son los horarios de funcionamiento:



Lunes a sábado:

Desde las 12:00 m.d. hasta las 10:00 p.m., el cierre de taquilla se da a las 8:30 p.m.



Domingos:

Desde 5:30 a.m. hasta 06:00 p.m., el cierre de taquilla se da a las 05:00 p.m.



En cuanto a las tarifas, entre lunes a sábado estos son los precios:



Ida y regreso $ 29.500

Un solo trayecto $ 17.500

Adulto mayor (Mayor a 62 años) $ 25.000

Grupos adultos (Grupos mayores a 20 pax) $ 25.000

Grupos colegios (Grupos mayores a 20 pax) $ 17.500

Fast Pass $ 81.000

Mascotas $ 10.500

Artículo Personal Adicional $ 7.000

Deportistas: Solo descenso (Entre las 5:30 a.m. y 9:00 a.m. NO APLICA PARA DÍAS FESTIVOS) $ 9.500



Mientras que para los días domingos, las tarifas son:



Ida y regreso $ 17.500

Un solo trayecto $ 10.000

Adulto mayor (Mayor a 62 años) $ 14.000

Fast Pass $ 81.000

Mascotas $ 10.500

Artículo Personal Adicional $ 7.000



Recuerde que para los días de la Semana Santa no podrá ingresar con mascotas al funicular o al teleférico y en caso de ser animal de asistencia física o emocional, deberá mostrar la certificación correspondiente.