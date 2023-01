Tarifa subsidiada en TransMilenio: ¿Quiénes serán los beneficiados?

Los inicios de año siempre suponen un aumento en los precios de todo lo que nos rodea como los alimentos, los parqueaderos, los tiquetes aéreos y otros bienes y servicios.



Igualmente, otra cuestión que aumentó fue el transporte el cual por ejemplo en Bogotá de la mano de Transmilenio y SITP han implementado una nueva tarifa para este año.



En el componente troncal, el pasaje quedó en 2.950 pesos mientras que en el zonal quedó en 2.750 pesos. Por su parte el trasbordo se fijó en 200 pesos y la tarjeta se podrá comprar por 7.000 pesos.

Esta alza de precios ha generado mucho descontento entre los ciudadanos que consideran que 300 pesos es un alza muy alta para estos transportes masivos.



No obstante, otros ciudadanos no se han quejado mucho ya que Transmilenio tiene contemplado una tarifa subsidiada para cierto tipo de población que pagan 2.500 pesos en el componente troncal y 2.250 pesos en el zonal.



Estas poblaciones son las siguientes: Adultos mayores (62 años en adelante), personas registradas entre 0 y 30.56 puntos y mayores de 16 años en el Sisbén e Indígenas censados.



Por otro lado, la entidad subrayó que las personas en condición de discapacidad el valor del pasaje no varía y recibirán un subsidio de 29.500 pesos mensuales en la tarjeta. Además, los menores de 3 años no pagarán pasaje.