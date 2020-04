Extraordinario caso de Taiwán: con gestión y control supera pandemia

La noticia sorprende y, en algunos casos, confunde. Taiwan ha reportado que en las últimas 24 horas no ha registrado ningún positivo por coronavirus covid-19, lo cual no ocurría hace un mes.

El ministro de Salud de Taiwan, Chen Shih-chung, quien también dirige el Centro de Comando de Epidemias (CECC) de Taiwán, señaló que esta era la primera vez en 36 días que no se informaba ningún caso nuevo en territorio taiwanés.



Taiwán, una isla que China considera como una provincia separatista pero que reclama su independencia, ha sido todo un enigma para los expertos.



Hasta el momento registra 393 casos de COVID-19, con seis muertes y 124 recuperaciones. Eso lo ubica como el segundo país, detrás de El Salvador, que mejor ha manejado la pandemia.



El primer caso positivo por coronavirus covid-19 lo registró el 22 de enero. Hasta el Primero de marzo creció en solo 40 casos, justo cuando la pandemia en su vecino, China, se disparaba.



Según el diario Taiwan News, 338 del total de los 393 pacientes con coronavirus de Taiwán eran personas que habían regresado del extranjero.



La población del país, un poco más de 23 millones, registró el menor número de casos por millón de personas en cualquier parte del mundo en los últimos 50 días, según el grupo de investigación Our World in Data de la Universidad de Oxford. Exactamente tiene 16,5 casos por cada millón de habitantes y apenas 0,25 muertes por millón de personas.



Taiwán alertó a tiempo



Según el informe del Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Estados Unidos, Taiwán alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el potencial del coronavirus para la transmisión de persona a persona el 31 de diciembre, pero no recibió respuesta.



“En cambio, la OMS respaldó la negación de transmisión de persona a persona por parte de China hasta el 21 de enero. Si bien la OMS pareció minimizar la amenaza global, Taiwán adoptó medidas enérgicas para su detección, prueba, localización de contactos y aplicación de cuarentenas”, señaló el informe.



Un Gobierno eficiente



La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha sido muy ponderada por su liderazgo y sus decisiones oportunas y radicales para contener el virus.



“En enero, a la primera señal de una nueva enfermedad, ella implementó 124 medidas para bloquear la propagación, sin tener que recurrir a los bloqueos que se han vuelto comunes en otros lugares”, destacó la revista Forbes.



Un informe del Journal of the American Medical Association (JAMA), el mes pasado, indicó que el gobierno de Taiwán supo aplicar todas las lecciones aprendidas durante el pasado brote de SARS de 2003 y ofreció inofrmación veraz, honesta y cruda a la población sobre lo que ocurría, con lo cual despertó el sentido de responsabilidad a tiempo.