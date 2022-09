¡Insólita reacción para celebrar triunfo! Topless de una luchadora

No era la manera de celebrara tal vez, pero cuando se noquea a tu rival, puede que no se midan los actos. Eso pasó con la australiana, Tai Emery que enfrentó a Rung-Arun Khunchai en la competencia Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Bangkok, Tailandia. Con dos ganchos letales, Emery noqueó a su rival en el primer asalto. Algo completamente normal y que podía suceder. Sin embargo, quienes se acercaron al ring no se imaginaron la celebración de la procedente de Australia.

Dos ganchos arriba de Tai Emery fueron suficientes para dejar a su contrincante, Rung-Arun Khunchai en el suelo. Mientras ella se recuperaba, Emery decidió acercarse a las barreras que separan al público con el ring, y se alzó la camisa deportiva para mostrar sus senos al público, que respondieron con chiflidos. Una celebración que se volvió viral al instante, y que generó opiniones de todo tipo. Un periodista que cubre este tipo de peleas, comentó, "una celebración interesante, nunca había visto esto antes".