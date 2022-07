El Tour rueda con las parejas de Pogacar, Alaphilippe y Bottas

Urška Žigart, ciclista; Tiffany Cromwell también pedalista australiana y Marion Rousse acaparan las miradas de los fanáticos del ciclismo en este Tour de Francia Femenino 2022. Ellas son las respectivas parejas de Tadej Pogacar (bicampeón del Tour), Valtteri Bottas (piloto de F1) y Julian Alaphilippe, pedalista profesional.

Urška Žigart y Tadej Pogacar

Es la pareja del ciclista esloveno Tadej Pogacar, ganador del Tour de Francia del 2020 y 2021 y Segundo, detrás de Jonas Vingeggaard, en la edición que terminó el domingo en París.



Žigart tiene 25 años y ajusta tres triunfos en su carrera como profesional. Dos de ellos han sido los títulos nacionales de la contrarreloj en el 2020 y en el 2022.



Urška Žigart hace parte del equipo femenino BikeEchange y ocupa la casilla 99 a 27 minutos, 23 segundos de Marianne Vos, la líder del Tour de Francia Femenino.

Valtteri Bottas y Tiffany Cromwell

El piloto de 32 años Valtteri Bottas fue invitado por la organización del Tour y de esta manera acompañó a su novia, quien es ciclista profesional, durante varias jornadas de la carrera. El finlandés fue protagonista en redes sociales al asistirla, pasándole en plena etapa 3, una caramañola.



Su novia es Tiffany Cromwell, ciclista profesional australiana nacida en 1988, cuenta con dos victorias en el Giro de Italia (Una en el 2012 y otra en el 2016) y compite para el equipo alemán Canyon SRAM Racing. Cuenta con su propia marca de ropa deportiva y se conocieron en Mónaco gracias a amigos en común.



En el año 2012 la pedalista de 34 años consiguió el segundo puesto en el Campeonato de Australia en Ruta y en el 2016 fue tercera en el Campeonato de Australia de Contrarreloj. Actualmente en la competencia francesa, y tras la quinta etapa, la australiana pierde 18 minutos y 27 segundos con respecto a la líder Marianne Vos, ocupando la casilla 62.

Julian Alaphilippe y Marion Rousse



Marion Rousse es una ciclista, modelo y comentarista deportiva de ciclismo francesa. Desde el 2020 es pareja del ciclista francés Julian Alaphilippe. Desde octubre del 2014 hasta 2019 estuvo casada con el también ciclista profesional, Tony Gallopin.



Sus primos mayores eran corredores profesionales, y su padre Didier competía en carreras amateurs. Como ciclista fue profesional entre 2010 y 2015, aunque en su último año estuvo prácticamente inactiva.



Durante sus primeros años como ciclista profesional tuvo una buena proyección venciendo la carrera por etapas amateur de la Ronde de Bourgogne 2011 y llegando a ser, en 2012, campeona de Francia en ruta en categoría absoluta.



Actualmente es la directora del Tour femeninom en sus palabras: "Cuando Christian Prudhomme me llamó y me dijo que estaba pensando en mí para el papel de directora de la carrera, me sentí realmente honrada y acepté sin dudarlo”.



Además, la exciclista de 30 años, trabajó como comentarista para Eurosport y France Télévisions.