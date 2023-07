Pogacar encendió las alarmas tras el final de la etapa 11 del Tour

El esloveno Tadej Pogacar, segundo en la general del Tour de Francia y portador de la camiseta blanca de los jóvenes, aseguró tras el fin de la undécima etapa corrida este miércoles que todavía siente molestias en las muñecas.



"Mi muñeca está mejor. Siento la misma molestia todos los días, así que supongo que necesitaré un par de días de reposo después del Tour de Francia. Son las carreteras mal asfaltadas las que más me molestan, pero por suerte todas las carreteras francesas están en excelentes condiciones", comentó el dos veces ganador del Tour.

Recordemos que Pogacar no llega al 100% al Tour de Francia debido a una caída en la Lieja-Bastoña-Lieja en donde sufrió una lesión en su muñeca y que no le permitió preparar de buena manera la ‘Grand Boucle’



De igual manera comentó sus sensaciones tras la jornada de velocistas ocurrida en esta etapa y que ganó Jasper Philipsen: "La carrera siempre se pone más nerviosa cuando entramos en carreteras como las de hoy y empieza a llover, o a soplar el viento. No obstante, ha sido un buen día".



Por último, Pogacar cree que la etapa de este jueves, jornada de media montaña, será igual de dura que la del martes: “La etapa del martes resultó ser una de las más duras del Tour de Francia, y la del jueves es parecida... así que debemos estar atentos, porque puede acabar afectando a la general".



Vale señalar que Pogacar es segundo en la general del Tour a 17 segundos del danés Jonas Vingegaard que mantiene la camiseta amarilla.