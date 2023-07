Pogacar aguarda por su lucha con Vingegaard en el Grand Colombier

El ciclista esloveno, Tadej Pogacar está a 17 segundos de Jonas Vingegaard en la clasificación general del Tour de Francia y ahora para intentar subirse a los más alto de esta tabla luchará contra el danés en la etapa 13 que se espera sea una jornada crucial para ambos ciclistas.



Y es que los dos favoritos al título deberán escalar el Grand Colombier y allí se espera una lucha entre ambos por la camiseta amarilla.



Previo a esta etapa, el esloveno habló sobre lo que espera de la jornada de alta montaña: "Se trata de una gran ascensión, si las piernas me responden podre atacar, si no, trataré de no perder tiempo. La etapa no dura excepto la subida final, será difícil y la afrontaré a fondo. La última vez que subí gané y estoy deseando volver".

Por su parte, señaló que guardó fuerzas en la etapa 12 disputada este jueves para afrontar el Grand Colombier: "He tratado de guardar fuerzas durante la etapa para poder utilizarlas los próximos días. Ha sido durísima, y sabía que cualquier movimiento equivocado significaba un gasto de energía que luego echaría de menos en las siguientes etapas".



Finalmente, aseguró que trabajó en esta etapa para evitar fugas sorpresivas: "Me he centrado en evitar que se marcharan escapadas peligrosas. Hubiera sido genial poder meter a Adam Yates en la fuga, porque de esa forma el equipo podría haber corrido con más tranquilidad".