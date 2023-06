Stallone se sinceró: ¿Schwarzenegger fue el mejor héroe de acción?

Arnold Schwarznegger está dando de que hablar últimamente ya que recientemente se estrenó su serie FUBAR en Netflix y también su propio documental en donde se sincera sobre algunos aspectos de su vida personal.



En este último, hizo una aparición sorpresa el actor Sylvester Stallone quien dio vida a Rocky y Rambo y que fue uno de los rivales de Schwarzenegger en el género de acción de las películas de Hollywood.



Pese a la rivalidad Stallone respondió a una de las preguntas que siempre se ha hecho la gente: ¿Quién de los dos fue el mejor como héroe de acción?.

Sin embargo, Stallone destacó la labor de su colega y aseguró que siempre “fue superior en cuanto a actuación”.



“Él era superior. Tenía todas las respuestas. Tenía el cuerpo y la fuerza. Eso era el personaje. A mí me pateaban el culo constantemente, mientras que a Arnold nunca le hacían mucho daño. Y yo decía: ‘Arnold, podrías salir a luchar contra un dragón y volverías con una tirita’” admitió el actor.



De igual manera, Scwharzenegger no desperdició la oportunidad y aseguró que su rivalidad con Stallone lo motivó a hacer películas de acción en los años 80.



“Sin Stallone, quizá no habría estado tan motivado en los 80 para hacer el tipo de películas que hice y para trabajar tan duro como lo hice. Soy una persona competitiva”, concluyó el exgobernador de California.



Vale resaltar que ambos actores han dejado atrás su rivalidad hace muchos años y han coincidido en películas como los ‘Mercenarios’ y ‘Plan de Escape’.