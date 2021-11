Suspenden a presentador por restar importancia de acoso a reportera

El presentador de Toscana TV Giorgio Micheletti fue suspendido temporalmente para que "tenga tiempo para reflexionar" después de que restara importancia al acoso que sufrió una reportera de su empresa en directo, al animarla a no enfadarse y al decir que "se crece también con estas experiencias".

La televisión decidió suspender a Micheletti, de 65 años, con experiencia en varias cadenas nacionales, y no excluyó tomar ulteriores medidas en las próximas semanas.



En el momento del acoso, de un aficionado a las afueras de un estadio, la periodista dijo al acosador: "no puedes hacer eso, lo siento", mientras que el presentador Micheletti, desde el plató, la animaba a seguir con la conexión: "No te enfades, se crece también con estas experiencias", dijo. Al término de la conexión el presentador condenó la conducta del aficionado. "Algunos comportamientos merecen un sano tortazo, que si se hubiera dado de pequeño les habría permitido crecer", sostuvo.

Mientras, la Comisaría de Empoli consiguió localizar al responsable del acoso, un hombre de 45 años que, al salir del estadio Castellani al acabar el derbi toscano Empoli-Fiorentina, tocó el trasero de la reportera Greta Beccaglia al tiempo que otros aficionados reían y dirigían insultos sexistas a la periodista.



El hombre, aficionado del Fiorentina y dueño de un restaurante, se alejó de la zona poco después del acoso, pero fue localizado gracias a las cámaras de Toscana TV que le grabaron y a las de seguridad ubicadas en el estadio Castellani. Localizado y denunciado por acoso, el hombre pidió perdón y dijo que lo siente por su gesto.

La reportera, Greta Beccaglia, rechazó sus disculpas. El Fiorentina mostró su apoyo a la periodista y el presidente del club, el estadounidense Rocco Commisso, la invitó este miércoles al palco de honor del estadio Franchi para ver el encuentro del equipo florentino contra el Sampdoria.





