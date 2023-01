‘Supermán’ López y un nuevo palo al Astana: ‘Me dieron la espalda’

Miguel Ángel López viene de dos temporadas en el World Tour que no han sido para nada fáciles debido a que tuvo controversias con el Movistar y también con el Astana, dos escuadras que prescindieron de sus servicios en su momento.



En el caso de los kazajos se debió principalmente porque el equipo encontró nuevas pruebas que lo ligaban al caso del Dr. Marcos Maynar, acusado por una presunta red de dopaje.



Ante esto, ‘Supermán’ fue dejado a su suerte por el equipo por lo que tuvo que buscar equipo. La mayoría de las escuadras europeas le cerraron la puerta ya que no tenían la intención de fichar a nadie envuelto en ese escándalo por lo que el colombiano tuvo que recurrir a una opción nacional.

Allí, salió la oferta del Team Medellín la cual el boyacense aceptó encantado ya que la formación le ofreció protagonismo y cercanía a su familia en el país.



López ahora se prepara para comenzar su temporada 2023, pero antes se despachó contra su exequipo en diálogo con ‘Blu Radio’.



“Es un tema complejo y delicado que hace mucho daño, aspiro que pronto las cosas se puedan aclarar y hoy tengo licencia para competir. Me dieron la espalda, me sacaron con una patada de una y desde ese día no he hablado con nadie del equipo”, comentó de inicio.



“Me dijeron que me iba cuando ya muchas plantillas habían cerrado, entonces fue muy complicado. Tengo mis controles del pasaporte biológico antidoping sin ninguna tacha y eso es lo que cuenta, hoy tengo autorización de competir en cualquier equipo”, añadió.



Por su parte, aseguró que espera disfrutar al máximo su etapa en el Team Medellín: "El objetivo principal es disfrutar estar en Colombia, estar con mi familia y con la afición. Cada momentico, disfrutarlo al máximo. El ritmo en carrera es diferente, allá hay muchos factores que se cuenta pero estamos bien. Yo creo que sí voy a estar en el Campeonato Nacional de Bucaramanga”.



Por último, dejó sus sensaciones sobre lo que le espera en la Vuelta a San Juan: "San Juan será una carrera bonita y de vivir cada momento al máximo. Será una oportunidad para estar cerca de los corredores del WorldTour".