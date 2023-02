‘Supermán’ López voló y es nuevo campeón nacional de contrarreloj

Miguel Ángel López confirmó este jueves en la prueba de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2023 porque es el ciclista colombiano con el mejor estado de forma en la actualidad.



Y es que el pedalista se consagró campeón de la crono luego de marcar un tiempo de 52 minutos y 59 segundos para llevarse la prueba por delante de Walter Vargas y Rodrigo Contreras que lograron la medalla de plata y bronce, respectivamente.



‘Supermán’, que actualmente corre en el Team Medellín’ sumó su tercer triunfo en la general en 2023 luego de ganar la clásica de Villeta, la Vuelta a San Juan y ahora esta contrarreloj en el Campeonato Nacional.

Por su parte, Egan Bernal finalmente no corrió la contrarreloj por lesión, pero llegaría a la prueba de fondo que se hará este domingo mientras que otro favorito como era el caso de Daniel Felipe Martínez no pudo mostrar su mejor versión.



Por otro lado, en la categoría Sub 23 el campeón fue Germán Gómez seguido de Elkin Malaver y Juan José López que se llevaron la plata y el bronce.



Por último, la contrarreloj de mujeres fue para Lina Hernández del equipo Colombia Tierra de Atletas con un tiempo de 39 minutos y 33 segundos seguida de Diana Peñuela y Ana Cristina Sanabria.



Con esto mencionado, este viernes se correrá la prueba de fondo femenina que buscará la campeona nacional de Ruta.