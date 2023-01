‘Supermán’ López sobre su investigación: ‘Ojalá se esclarezca todo’

Miguel Ángel López luego de su fichaje por el Team Medellín ha cambiado su semblante. El pedalista colombiano ha pasado de rescindir contrato con el Astana a ganar la Vuelta a San Juan, una carrera que le hacía mucha ilusión conseguir para el equipo colombiano que hizo un gran trabajo toda la vuelta.



Esto fue confirmado por el propio pedalista quien aseguró que el Medellín fue clave para poder conseguir la carrera en Argentina ya que fue respaldado en todo momento.



Sin embargo, también sus ganas de demostrar su rendimiento y su carácter hicieron que en el Alto del Colorado nadie pudiera seguirle los pasos y se quedó con la etapa reina.

“Sigo picantico. Con ese último arranque de Remco que le puso tensión, pero nosotros estamos contentos y siempre estuvimos con la carrera controlada. Gracias al Team Medellín y a todos los muchachos que trabajaron para mí”, comentó tras pasar la línea de meta en la última etapa.



Por su parte, agradeció al Team Medellín por el trabajo en equipo: “Ellos están motivados, la verdad que creo que es la felicidad de verse ahí adelante, de tirar del carro, eso llena de mucha alegría y emoción. Es gratificante para mí y todos nos merecemos este triunfo. Estoy muy contento también por ellos”.



Finalmente, habló del mal año que tuvo y espera que la investigación sobre su presunto nexo con una red de dopaje sea favorable para él.



“Creo que es algo que no me imaginaba. Ver el fin de año malo que tuve y el poco tiempo para asimilar todo lo que pasó, para recuperarme de esos momentos malos, de ese mal trago. Y de no estar enfocado pasé a ponerme a tope en 20 días. Esto es para mi esposa y mis dos hijos que están siempre ahí. Ojalá se esclarezca todo y de oscuro pase a brillar y que todo salga bien. Es muy gratificante”, concluyó.