‘Supermán’ López sobre Nairo Quintana: ‘Él no se rinde así como así’

Miguel Ángel López se encuentra actualmente compitiendo en la Vuelta a San Juan 2023, pero eso no le impidió para pronunciarse sobre el anuncio que dio Nairo Quintana en las últimas horas en donde aseguró que seguirá en activo y con la idea de volver a vestir un dorsal de un equipo.



Ante esto, ‘Supermán’ respaldó a Nairo y aseguró que ya sabía que no iba a dejar el ciclismo.



"Sabía que Nairo no se iba a retirar, todo eran especulaciones que no iban a ningún lado. Nairo no se rinde así como así porque es un gran luchador, una persona que consigue lo que quiere. Estoy seguro de que va a seguir luchando", comentó el colombiano en dialogo con EFE.

Por su parte, el ciclista del Team Medellín, relacionado en la presunta red de dopaje de Marcos Maynar, mencionó que las ‘injusticias’ no acabarán con su carrera o la de Nairo.



“Los dos somos jóvenes, yo tengo 28 años y Nairo 32, nos quedan varios años buenos de ciclismo y por injusticias de la vida no nos vamos a dar por vencidos. Yo voy a seguir para adelante y pensando competir".



Por otro lado, Sergio Higuita, ciclista del Bora Hansgrohe, también fue por la misma línea de Miguel Ángel y respaldó el que Nairo continue en el ciclismo.



"Me alegro de que Nairo haya decidido seguir en activo, es uno de los mejores ciclistas de Colombia de siempre y de América Latina...Nairo para mi es una referencia. A los 12 años tenía en casa un póster suyo. Los dos salimos del mismo sitio, es un corredor ídolo para los jóvenes. Es un referente y lo sigue siendo", mencionó.