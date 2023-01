‘Supermán’ López: ‘Estoy muy motivado para esta temporada’

El Team Medellín comienza una nueva temporada con un refuerzo de lujo como lo es el caso de Miguel Ángel López quien liderará a la escuadra en la Vuelta a San Juan y en la mayoría de las vueltas a donde sea invitado el equipo colombiano.



Sin embargo, previo al inicio de la temporada, la escuadra realizó un evento en Medellín en donde se presentó la plantilla de manera oficial y también el uniforme que lucirán el cual tendrá tonos rosas y azules.



Durante la presentación hablaron varios de los corredores entre ellos ‘Supermán’ quien mencionó que tiene ganas de que comience la temporada.

“Estoy motivado, contento con esta bonita oportunidad que me da el profe, la Alcaldía, el Team Medellín y todos sus sponsors. Supermotivado y con ganas, vuelvo a tener esa ilusión de dar batalla y de disfrutar con la grandeza de los compañeros que tengo. Correr acá en mi país, compartir con la gente, tener la tranquilidad y vivir el ciclismo más de cerca”, comentó.



Por su parte, aseguró que pese a bajar de categoría y además de salir abruptamente del Astana no ha perdido la fuerza de seguir compitiendo.



“Lo único que puedo decir es que sigo motivado, con ganas. No he podido entrenar muy bien el fin de año del 2022, ha sido complicado, pero tenemos un excelente equipo, grandes compañeros, gente muy buena. Lo vamos a hacer muy bien, sin presión, a disfrutar, vivir cada momento que es lo más importante”, concluyó.