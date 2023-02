‘Supermán’ López: ‘Es muy bonito ganar en Colombia’

Miguel Ángel López sigue imparable en este inicio de año ciclístico. El pedalista boyacense ha ganado todo lo que ha disputado y la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta no fue la excepción.



El colombiano voló y cruzó en la meta en 52 minutos y 59 segundos para llevarse esta carrera que dio inicio a los Campeonatos.



Tras este triunfo, López dejó sus sensaciones sobre el triunfo y aseguró que las victorias de este año han llegado solas y por los cambios que ha hecho en sus entrenamientos.

“Este año en comparación con otros, me he esforzado más en entrenamientos, nutrición y en trabajos específicos. He disfrutado mucho de la bicicleta de montaña y llevó una gran concentración desde estos últimos 20 días”, comentó de inicio.



“Las victorias han llegado solas, cada cosa que uno hace para lograr los triunfos ha sido clave para ganar en este último mes. Todo sin presión viene solo.” agregó.



Por su parte, habló de su desempeño en la crono: “La contrarreloj fue durísima, el desarrollo fue complicado, hubo pasajes de la carrera que uno iba a 70 kms y en otros bajaba la velocidad bastante. Con Óscar (Sevilla) la habíamos analizado desde un principio y durante la contrarreloj. Él me recomendó el piñón que tocaba usar y ha servido para ganar”.



Finalmente, destacó ganar nuevamente en el país ya que previo a su paso por Europa no pudo correr en algunas vueltas nacionales: “Es muy bonito ganar en Colombia y uno disfruta del cariño de la gente y estamos viviendo a tope estas carreras y nos llena de positivismo, de energía y de ganas para lo que queda del calendario”.