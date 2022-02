Todo listo para la patada inicial: cuenta regresiva para el Super Bowl

Con la cuenta atrás ya en marcha para el Super Bowl del domingo 13 de febrero, la NFL desembarcó este fin de semana en Los Ángeles (EE.UU.) con la Super Bowl Experience, un gran evento pensado para los aficionados más apasionados del fútbol americano.

Situada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, la Super Bowl Experience abrió sus puertas el sábado y este domingo celebró su jornada para la prensa con numerosas actividades para el público que se acercó al lugar.

Por ejemplo, los aficionados pudieron participar en simulacros de entrenamientos en los que tenían que esquivar rivales para anotar un touchdown o debían convertirse en un quarterback para lanzar el pase perfecto. Otro punto destacado de la Super Bowl Experience es la recreación de un vestuario de un equipo de la NFL con los armarios, las banquetas y la ropa de estrellas como Patrick Mahomes, y en donde se escuchaban algunos discursos de motivación como si los visitantes estuvieran a punto de saltar al campo.



No solo hay propuestas para convertirse en un jugador por un momento, ya que uno también se puede hacer una fotografía como si fuera un comentarista del Super Bowl sentado en la mesa y con el micrófono en mano. La NFL ha organizado asimismo firmas de autógrafos con jugadores dentro de un evento muy familiar y en el que se ve a numerosos niños acompañados por sus familias. La Super Bowl Experience no deja de lado uno de los momentos más importantes de este partido: el espectáculo musical del intermedio.



Así, los organizadores han traído a Los Ángeles la chaqueta roja que llevó The Weeknd el año pasado, el vestido que eligió Lady Gaga para su actuación en 2017, y el extravagante pero recordado disfraz de tiburón que apareció en el show de Katy Perry en 2015. No obstante, la joya de la Super Bowl Experience es el Trofeo Vince Lombardi, que se entrega al ganador del Super Bowl y que ya está en la ciudad californiana expuesto a la espera de saber si en esta ocasión será para Los Angeles Rams o los Cincinnati Bengals.

Los Rams parten con ventaja por jugar en su estadio y en la Super Bowl Experience se vio a numerosos aficionados del equipo angelino con los colores de su equipo y los nombres de figuras como Cooper Kupp o Matthew Stafford. Vestido de arriba a abajo con el azul y el amarillo de los Rams, Alan explicó a Efe por qué decidió pasar el domingo en la Super Bowl Experience junto a su esposa e hijos. "Es muy divertido", dijo. "Nosotros nos lo estamos pasando muy bien, los niños se están riendo... Y también estamos apoyando al equipo que amamos", añadió.



Además, Alan explicó que participó en un sprint de 40 yardas, que es una de las atracciones del evento, y admitió con una sonrisa que acabó perdiendo ante sus hijos. La Super Bowl Experience abrirá de nuevo sus puertas del 10 al 12 de febrero, justo un día antes de que se dispute el gran partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles.





EFE