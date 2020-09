El Tour lo sufre Nairo: 'tengo rodillas, codos y costillas reventados'

El Tour de Francia 2020 es una prueba más de que el ciclista está hecho de masoquismo, de sufrimiento, de dolor.

Esta vez quien lo prueba y lo padece es nada menos que el colombiano Nairo Quintana, quien tuvo una segunda semana llena de contratiempos que han limitado su ambición de ganar el título.



"Vamos a intentar seguir, siempre en la cabeza hay positivismo para seguir adelante y la cabeza quiere, quiere ganar, pero si el cuerpo no está en condiciones, no lo está. Han sido tres caídas y llevo 4 días sin dormir casi nada, con unas ampollas que tengo en todo el cuerpo porque en el ortiguero en el que caí me hizo esto. Hasta entre las uñas me salen ampollas. Tengo mucha gente que me acompaña, todo un país detrás, pero me duele mucho. En algún momento les compartiré fotos de lo que tengo, pero tengo rodillas, codos, cadera y costillas reventados y muchas laceraciones", dijo el ciclista este lunes, en el día de descanso de la competencia, dijo al diario As.



"El objetivo es seguir para adelante. No sabemos si podio o 'top 5', lo importante es hacer una buena general. A pesar de todas las dolencias que tengo hay que seguir, eso es lo que me identifica. Veníamos muy bien para este Tour, todos los días lo habíamos hecho muy bien, pero son cosas que no las eliges, son inevitables, nos ha tocado nuevamente", afirmó en el diario Marca Colombia.