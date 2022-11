Subsidio ‘Mi Casa Ya’: ¿Cómo recibir 30 millones para su nuevo hogar?

El programa ‘Mi Casa Ya’ es un subsidio de vivienda que está destinado principalmente para las personas puedan adquirir una vivienda con un subsidio de hasta 30 millones de pesos.



El beneficio, que Gustavo Petro mantendrá durante su gobierno, está dirigido a los colombianos que gasten menos de $4.000.000 pesos que quieran cumplir su sueño de tener casa propia.



De igual manera, previo a obtener este subsidio debe cumplir con esta serie de requisitos:

*No debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional



*No haber sido beneficiario a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés



*No ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una caja de compensación familiar



*No ser beneficiario de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido aplicado



*Contar con un crédito aprobado para adquirir una vivienda



¿Cómo aplicar a este beneficio?



En caso de que quiera acceder a este subsidio de vivienda lo primero que debe hacer es postularse en la página del Fondo Nacional del Ahorro. Allí, debe firmar el documento de candidatura y posteriormente tiene que entregar un Formato de Inscripción de Acceso a la Vivienda el cual es dado por el Ministerio de Vivienda.



Cabe resaltar que este auxilio está sujeto a disponibilidad de cupos al momento del desembolso del Crédito Hipotecario de Vivienda.



Para más información ingrese a este link: http://micasaya.minvivienda.gov.co/que-es-mi-casa-ya/