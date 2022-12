Subastan las zapatillas con las que Alcaraz ganó el US Open

Carlos Alcaraz ya es una realidad en el mundo del Tenis. El español de 19 años terminó el 2022 como número uno del mundo y se quedó con el US Open en el mes de septiembre.



Este momento lo quiso inmortalizar el deportista firmando sus zapatillas y las cuales donó las zapatillas a la Asociación de Personas con Síndrome de Down (Assido) para contribuir con lo que quería recaudar la fundación en total que fueron 10.000 euros.



Las zapatillas fueron subastas y al final fueron compradas por un donador anónimo por un valor de 2.205 euros que vive en New York, por ende, las zapatillas volarán de nuevo precisamente a la ciudad donde ganó el US Open.

"Una vez más, nuestro embajador Carlos Alcaraz demuestra su compromiso con la gente de su tierra y con los murcianos que más lo necesitan contribuyendo a hacer realidad muchos proyectos de vida de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y a difundir los valores de Assido por todo el mundo”, comentó Víctor Martínez, presidente de la Assido.



Por su parte, el donador anónimo comentó que es un gran fan de Alcaraz y que quedó satisfecho con haber ganado la subasta.



Cabe señalar que esa fundación, creada en 1981, cuenta con más de 400 usuarios y tres centros para la atención y estudio de pacientes con síndrome de Down.