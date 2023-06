Startup colombiana busca revolucionar el deporte con nuevo ecosistema

‘Fanki’ es una startup colombiana que busca revolucionar la tecnología de la industria deportiva, creando un ecosistema que da acceso a millones de hinchas a los mejores servicios y también busca generar cercanía con los equipos del país.



La compañía busca brindar nuevas e innovadoras formas para que los equipos obtengan nuevas fuentes de ingresos, administren sus finanzas, puedan hacer un seguimiento de sus ingresos y gastos, generen informes, todo en tiempo real mejorando su rendimiento e interacción con los hinchas.



‘Fanki’ es la primera empresa en crear este tipo de productos en el sector deportivo con el fin de ofrecer a los fans la posibilidad de apoyar a sus clubes, con acciones distintas como asistir a partidos, conexión con los equipos y a su vez permitiendo que los clubes tengan nuevos canales de ingreso.



“La industria del deporte es muy básica, lastimosamente, nos hemos quedado atrás en escalabilidad tecnológica, empezando por su sistema de ticketing. nosotros llegamos para elevar la experiencia tanto de la afición como de los clubes”, señaló Tatiana Fontalvo, fundadora de Fanki.



Fanki funciona por medio de su página web y en una app que a la vez es un ecosistema en donde los usuarios y las organizaciones deportivas convergen en el mismo espacio.



Allí se podrá encontrar todos los productos y servicios, desde una solución fintech a través de una billetera y una tarjeta de crédito completamente personalizada, sin intereses ni cuotas de manejo, con programa de cashback, puntos y beneficios, programas de fidelización como una boletera con beneficios y experiencias.



“Nuestro modelo de negocio se basa en crear un ecosistema 100% digital, en donde cada una de las verticales tendría vida propia pero que al mismo tiempo complementa el ecosistema. Hoy contamos con una vertical enfocada en la presencialidad que es la boletera y en una vertical más offsite es decir enfocada en aquellos hinchas que no van al estadio, nuestro lado fintech.”, mencionó Andrés Morris, Head of Growth and Partnerships de Fanki.



Vale resaltar que la startup colombiana levantó más de 6 millones de dólares en fondos colombianos y estadounidenses y cuenta con el respaldo de varios socios a nivel local.