'SpiderMan: No Way Home' ¿Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Spider-Man: No Way Home promete ser un éxito rotundo en taquilla a finales de este año, en los últimos días las redes sociales no paran de hablar de unas fotos filtradas de la ansiada película.

Si esta filtración es real y Tobey Maguire, Andrew Garfield estan en Spiderman No Way Home, va a ser un taquillazo dificil de superar pic.twitter.com/t6ur2pgWH7 — Alberto Castilla (@_CastillaM) November 9, 2021

Hay varias versiones encontradas que seguramente solo se revelarán hasta ver el filme, sin embargo el crítico John Campea publicó las mismas imágenes por la que los fanáticos no paran de hablar de Spider-Man: No Way Home.



Tom Holland aparece en las dos instantáneas, en la primera en compañía de Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes fueron los últimos dos protagonistas del ‘arácnido’, dándole vida al Multiuniverso de Marvel. En las segunda, Holland (Peter Parker) comparte escenario con Charlie Cox, interpretando a Matt Murdock (DareDavil), junto a la tía May, y Happy Hogan.



A pesar de el mismo Holland ha especulado en con la respuesta: “Significa mucho para mí. La primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen… La gente no me cree cuando digo que (Maguire y Garfield) no volverán. Pero tendrán que creerme en algún momento".