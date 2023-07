Sofia Vergara: revelan la razón de su divorcio de Joe Manganiello

Los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello le pusieron fin a sus siete años de matrimonio, una noticia que se dio en días pasados gracias al medio ‘Page Six’ que informó el comunicado de la pareja.



“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”, mencionaba el comunicado.



Por su parte, otra fuente señaló al medio que “Sofía y Joe han estado haciendo vidas separadas durante un tiempo y ahora prefieren tomar distancia el uno del otro para tomar decisiones sobre su futuro.”

Pues bien, días después de confirmarse la noticia, se ha revelado que esta historia de amor no se acabó por culpa de terceras personas, sino porque los actores ven la vida de una manera distinta y no estaban en sintonía.



“Joe es un niño grande, le encanta jugar a ‘Dragones y mazmorras’, la lucha libre, los videojuegos, las películas de superhéroes, los cómics, la NHL. Le encanta divertirse”, publicó el Daily Mail que a su vez señalaba que Vergara tiene otros intereses diferentes, lo que habría llevado a que la pareja se distanciara.



Por el momento, no hay declaraciones de ambos actores sobre lo sucedido y no han dado las razones de la separación.